2019/12/31 | 10:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق الاسكان، اليوم الثلاثاء، سيكون الخميس المقبل موعدا للتقديم الالكتروني على القروض في بغداد وجميع المحافظات عدا اقليم كردستان، موضحا ان عدد المعاملات المصروفة خلال العام 2019 تجاوز 27 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعمار تعلن اطلاق التقديم الالكتروني لقروض صندوق الاسكان) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعمار تعلن اطلاق التقديم الالكتروني لقروض صندوق الاسكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).