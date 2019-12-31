محامي غصن يعلّق على وصول موكله للبنان.. وينفي أي اتصال معه

2019/12/31 | 10:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب محامي كارلوس غصن الياباني، الثلاثاء، عن "ذهوله" لنبأ وجود موكله في لبنان، مؤكدا أنه لم يجر أي اتصال معه منذ رحيله إلى لبنان في ظروف لا تزال غامضة.

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