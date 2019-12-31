أمانة بغداد: 8 محلات سكنية مشمولة بمشاريع الماء لسنة 2020

2019/12/31 | 10:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد طرح 8 محلات سكنية للإعلان لغرض التطوير الذي يتضمن استبدال وتجديد شبكات الماء فيها والتي توزعت على جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة.وذكر بيان للامانة تلقته وكالة صدى , ان “دائرة ماء بغداد احدى ملاكات الامانة باشرت {بمرحلة الإعلان} عن المحلات {516 ، 309 ، 639 ، 627 ، 801 ، 815

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