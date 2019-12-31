دعما للمنتج المحلي الزراعة تمنع أستيراد الاسماك البحرية المجمدة

2019/12/31 | 10:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشفت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن منع أستيراد الاسماك البحرية المجمدة دعما للمنتج المحلي، مبينة ان المنع ياتي نتيجة لوفرة المنتج المحلي.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان له تلقت المستقلة نسخة منه انه “استنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي فقد حصلت الموافقة على منع […]

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