واتساب يودع هذه الهواتف بداية عام 2020

2019/12/31 | 10:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اعلن تطبيق التراسل الفوري الواتساب انه مع بداية اول يوم في عام 2020 لن يستطيع رواده من استخدامه على جميع الهواتف التي تعمل بنظام “ويندوز”، أو برنامج “ويندوز موبايل” من “مايكروسوفت”.وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن “القرار يأتي بعد أن أعلنت شركة “مايكروسوفت” عن خطط لإيقاف برامجها لإنتاج الهواتف، وأخيرا حثت العملاء على التحول […]

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