اليوم.. منتخبنا النسوي يلاقي الاردن في بطولة غرب آسيا

2019/12/31 | 10:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي منتخبنا النسوي اليوم الثلاثاء نظيره الاردني لحساب الجولة الثانية ضمن المجموعة الاولى من منافسات بطولة غرب اسيا للشابات بكرة القدم على ملعب مدينة خليفة في البحرين .

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