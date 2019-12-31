المصلاوي يطرح فيديو كليب مع بداية العام الجديد

2019/12/31 | 10:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد الفنان العراقي أحمد المصلاوي، طرح عمله الغنائي الجديد مع بداية العام الجديد بعنوان "ارسم حضنك"، من كلمات الشاعر الغنائي حيدر الأسير وألحان همام حسن وتوزيع محب الراوي واخراج سامر محمود.

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