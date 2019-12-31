2019/12/31 | 10:39 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلاق جسرين وسط مدينة الناصرية واستمرار تعطيل الدوام فيها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/31 | 10:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق جسرين وسط مدينة الناصرية واستمرار تعطيل الدوام فيها) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق جسرين وسط مدينة الناصرية واستمرار تعطيل الدوام فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).