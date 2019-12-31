2019/12/31 | 10:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن المهاجم الإنجليزي الشاب دومينيك كالفيرت ليوين، لاعب إيفرتون، أصبح الهدف الأول لمانشستر يونايتد بعد الفشل في التعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، لاعب سالزبورغ النمساوي السابق، والذي فضل الرحيل نحو بروسيا دورتموند.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يونايتد يلجأ للخطة "ب") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر يونايتد يلجأ للخطة "ب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).