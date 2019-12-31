التربية تلغي اوامر رسوب التلاميذ والطلبة في المحافظات التي شهدت التظاهرات

2019/12/31 | 10:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، حصول موافقة معالي وزيرة التربية سها خليل العلي بك، على الغاء جميع الاوامر التي صدرت بحق التلاميذ والطلبة باعتبارهم راسبين للعام الدراسي 2019 – 2020، في المحافظات التي شهدت تظاهرات في الفترة الأخيرة.

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