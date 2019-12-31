مدن كوردستان تستقبل آلاف السيّاح عشية العام الجديد

2019/12/31 | 10:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ السياح يتوافدون الى إقليم كوردستان في آخر عشرة أيام من العام 2019 الذي يوشك العالم أن يودعه في وقت لاحق من هذا اليوم – صورة: كوردستان 24

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