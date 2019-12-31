2019/12/31 | 10:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، حصول موافقة معالي وزيرة التربية سها خليل العلي بك، على الغاء جميع الاوامر التي صدرت بحق التلاميذ والطلبة باعتبارهم راسبين للعام الدراسي 2019 – 2020، في المحافظات التي شهدت تظاهرات في الفترة الأخيرة.وذكرت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والأجنبي / مديرية التعليم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تلغي اوامر رسوب التلاميذ والطلبة في المحافظات التي شهدت التظاهرات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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