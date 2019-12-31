ذي قار تتحدى الموت.. تشييع جثمان الخفاجي بالهتافات الحماسية وتعرض المشيعون إلى إطلاق نار(فيديوهات)

2019/12/31 | 10:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شيّع متظاهرو ذي قار، ليل أمس الاثنين، الناشط المدني علي الخفاجي، الذي أُغتيل في وسط مدينة الناصرية، حيث أظهر مقطع فيديو تعرض المشيعون إلى اطلاق نار مجهول.وقال مصدر أمني في حديت لـ”يس عراق” إن “الناشط المدني علي خالد الخفاجي تعرض لعملية اغتيال بالقرب من علوة لبيع الخضار بحي التضحية في مدينة […]

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