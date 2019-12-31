الانواء الجوية: طقس رأس السنة وأول أيام 2020 في العراق

2019/12/31 | 10:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة وتصادف فيها بداية رأس السنة الجديدة.وذكر بيان للهيأة وتلقته وكالة صدى ، ان “طقس يوم غد الأربعاء {وهو أول يوم من العام الميلادي الجديد 2020} سيكون في المنطقة الوسطى صحواً الى غائم جزئيا، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئيا واحيانا غائم مع تساقط زخات

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