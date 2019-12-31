بومبيو يناقش العدوان على مواقع الحشد مع حلفاءه العرب

2019/12/31 | 10:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتصالات هاتفية مع حلفاءه العرب بعد القصف الذي طال مقار الحشد الشعبي التابعة للقوات المسلحة العراقية....

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