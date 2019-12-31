واتساب يودع الهواتف المحمولة العاملة بنظام ويندوز مع بداية عام 2020

2019/12/31 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية انه وابتداء من عام 2020 فان رواد تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتساب” لن يستطيعوا استخدامه على جميع الهواتف التي تعمل

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