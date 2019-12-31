هذا ما تفعله

2019/12/31 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني آلاف العائلات السورية من ممارسات الفصائل المسلحة، وجبهة "النصرة" الارهابية، في مناطق بإدلب وريفها حيث يتم منعهم من مغادرة المناطق التي تشهد مواجهات بين

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