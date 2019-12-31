مقتل 50 شخصا بإعصار فانفوني في الفلبين

2019/12/31 | 10:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن مقتل العديد من الأشخاص بسبب الإعصار الذي يضرب الفلبين منذ أيام عدة.

وذكر موقع فرنسي، نقلا عن السلطات الفلبينية، أن حصيلة قتلى الإعصار "فانفوني" الذي يضرب البلاد بلغت 50 شخصا.

ودمر الإعصار عددا من المنتجعات السياحية على جزر تابعة للفلبين، وقامت السلطات برفع حالة الطوارئ، ونزل نحو 80 ألف شخص، على الأقل، إلى الملاجئ.

وقال مارك تيمبال، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث للوكالة الفرنسية، اننا "نشعر بالحزن لأن بعض مواطنينا ما زالوا في مراكز الايواء"، مضيفا "لكننا نؤكد لهم أنهم سيستمرون في تلقي الدعم".

ولا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين بعد الإعصار، الذي خلف أيضا 143 مصابا.

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