إعدام 29 عضواً من أفراد المخابرات بقضية قتل مُعلم في السودان

2019/12/31 | 10:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قضت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، بإعدام 29 عضوا بجهاز المخابرات العامة شنقاً، لتورطهم في قتل معلم أثناء احتجازه خلال الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بعمر البشير.

واعتبر شقيق المعلم أن صدور الحكم هذا يمثل انتصارا للعدالة ونصر لكل السودانيين وللثورة.

ويُنظر لمحاكمة أعضاء أجهزة المخابرات باعتبارها اختبارا يحدد إلى أي مدى ستتحرك الحكومة الانتقالية في السودان لمحو إرث البشير.

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