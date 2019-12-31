أمير عربي يعلن احتجاز لاعب كرة دولي في إيران

2019/12/31 | 10:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلن رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، أن اللاعب الأردني أنس بني ياسين محتجز حاليا في إيران، بعد الذهاب للاحتراف هناك.وغرد الأمير علي عبر حسابه في تويتر "أنس مثل الابن لي.هو أروع لاعب ورجل حقيقي".وأضاف "ذهب للاحتراف في إيران، والآن لن يطلقوه مرة أخرى إلى وطنه، النادي لم يدفع له مستحقاته التي يستحقها".وكان لاعب المنتخب الأردني أنس بني ياسين قد وصل، منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلى إيران، للانضمام لنادي فولاذ خوزستان، كأول لاعب أردني يحترف في الدوري الإيراني.

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