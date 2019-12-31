أستراليا: آلاف السكان يلجؤون للشواطئ بسبب جمر سماوي

2019/12/31 | 10:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت سماء قرية مالاكوتا الأسترالية إلى اللون الأحمر بسبب الحرائق التي تجتاج البلاد منذ أسابيع حيث أبلغ السكان عن جمر حار يسقط من السماء وصوت يصم الآذان، وكأن الجحيم قد فتح بوابته! وطلبت السلطات من آلاف الأشخاص، المحاصرين على شاطئ القرية الساحلية التابعة لولاية فكتوريا، الدخول إلى المياه مع اقتراب الحريق المدمر الذي أججته درجات

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