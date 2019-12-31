بالوثيقة.. عبد المهدي ينصّب نفسه رئيساً للمجلس الوطني للمرأة

2019/12/31 | 10:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حصلت "الغد برس"، اليوم الثلاثاء، على وثائق صادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء تتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، على تشكيل المجلس الوزاري لشؤون المرأة برئاسته، تمهيدا لاستحداث وزارة شؤون المرأة التي تترأسها شخصية نسوية.

ووفقا للوثائق فأن اللجنة تكونت من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، والامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة، حنان الفتلاوي، بالإضافة عن ممثلات نسويات عن كل من وزارة العدل والخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومدير عام تمكين المرأة في امانة مجلس الوزراء، بالإضافة الى ست ناشطات في شؤون المرأة.

يذكر ان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يترأس حكومة تصريف اعمال بعد تقديمة الاستقالة الى مجلس النواب والموافقة عليها.

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