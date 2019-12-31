“بالصور”.. بغداد تغص بازدحامات مرورية خانقة

2019/12/31 | 10:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شهدت العاصمة بغداد ،اليوم الثلاثاء، ازدحامات مرورية خانقة لا تزال مستمرة منذ الصباح ولغاية الان.ولم يتم التعرف على اسباب غلق عدد من الطرق التي ادت الى الازداحم، ولكن البعض يعزوها الى تشييع شهداء الحشد الذي سقطوا بالضربة الاميركية في الانبار.

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