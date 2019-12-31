التربية تلغي أوامر رسوب التلاميذ والطلبة في المحافظات التي شهدت التظاهرات

2019/12/31 | 10:54 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية ، اليوم الثلاثاء ، حصول موافقة وزيرة التربية الدكتورة سها خليل العلي بك ، على الغاء جميع الاوامر التي صدرت بحق التلاميذ والطلبة باعتبارهم راسبين للعام الدراسي […]

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