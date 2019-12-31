عودةُ الجدل السياسي بشأن قانون الانتخابات في العراق

2019/12/31 | 10:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق تجدد الجدل في #العراق بشأن قانون #الانتخابات التشريعية، الذي صوَّت عليه #البرلمان، الأسبوع الماضي، فرغم ترحيب مؤيدين للقانون الجديد كونه يتيح الترشيح الفردي، ويقسم #المحافظات إلى […]

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