2019/12/31 | 11:35 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤسسة ايزيدي 24 الاعلامية ، ستتوقف عن العمل الاعلامي لاشعار اخر .. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايزيدي 24 الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/31 | 11:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايزيدي 24.

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