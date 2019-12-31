مراسيم تشيع شهداء القصف الامريكي وقطع شبه كامل لمدينة الكرادة .

2019/12/31 | 11:40 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

شهدت بغداد اليوم العديد من الازدحامات في الجادرية وقطع في الكرادة خارج الى الطريق المؤدي الى ساحة الحرية.

على خلفية قرار هيئة الحشد الشعبي اقامة مراسيم تشيع لشهداء القصف الامريكي الغاشم في الساحة العاشرة من صباح هذا اليوم وسيكون التجمع في ساحة الحرية في الكرادة وسط بغداد .

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