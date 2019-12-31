“بالصور”.. الحشد يشيع شهدائه الذي قتلوا بالانبار امام السفارة الاميركية في بغداد

2019/12/31 | 11:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شيع المئات من انصار الحشد الشعبي ،اليوم الثلاثاء، شهدائه الذين قتلوا بالضربة الاميركية بالانبار امام مقر السفارة الاميركية في بغداد.ورفعت اعلام الحشد الشعبي وهتافات مؤيدة له امام مبنى السفارة الاميركية، في اشارة الى رفضهم للسياسية الاميركية.شهدت العاصمة بغداد ،اليوم الثلاثاء، ازدحامات مرورية خانقة لا تزال مستمرة منذ الصباح ولغاية الان، […]

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