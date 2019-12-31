ليفربول يتفوق على ريال مدريد في صفقة مدافع برازيلي

2019/12/31 | 11:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يواصل نادي ليفربول الإنجليزي مساعيه لمحاولة سد النقص في صفوفه الدفاعية، خاصة مع الإصابات المتكررة التي يتعرض لها الثنائي، الكرواتي ديان لوفرين، والكاميروني جويل ماتيب.

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