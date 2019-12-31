بالصور.. تشييع شهداء الحشد الشعبي في بغداد الذين استهدفهم القصف الامريكي

2019/12/31 | 11:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسيم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏راحوا نتيجة قصف أمريكي في محافظة الانبار مساء ‏الأحد.

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