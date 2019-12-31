2019/12/31 | 11:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجهت جموع المشيعين لشهداء الحشد الشعبي، الثلاثاء، إلى السفارة الأميركية تنديدا بعدوان الولايات المتحدة ضد الحشد الشعبي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جموع المشيعين يتوجهون نحو السفارة الأميركية تنديدا بعدوان القائم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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