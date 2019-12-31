2019/12/31 | 11:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس حزب الحل جمال الكربولي، إن الاعتداء على قوات الحشد الشعبي خط احمر.

وأكد الكربولي في تغريدة على حسابه بتويتر أن رجال الحشد الذين تطوعوا خدمة لقضية بلدهم النبيلة في الدفاع عن مقدسات الوطن هم نعمة من الله وان الاعتداء عليهم خط احمر لانهم أبناء العراق الذين حابروا داعش الإرهابي.

وأضاف الكربولي ان الذين يتصرفون ضد اوامر القائد العام للقوات المسلحة ويهاجمون القوات التي دعمت جهود العراق في عمليات التحرير يجب محاسبتهم وايقاف عبثهم بمصير العراق.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي: الاعتداء على قوات الحشد الشعبي خط احمر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربولي: الاعتداء على قوات الحشد الشعبي خط احمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).