الثقافة تعلن تعيين 4000 من خريجي قسم الآثار

2019/12/31 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الامير الحمداني، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019)، تعيين نحو 4...





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