2019/12/31 | 11:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة باريس، الثلاثاء، حظر تظاهرات “السترات الصفراء” في جادة الشانزليزيه وسط العاصمة باريس، ليلة رأس السنة.ونقلت وسائل اعلام، عن شرطة باريس، قرارها “حظر أي تجمعات ومواكب وتظاهرات للسترات الصفراء في ميدان شارل ديغول في الشانزليزيه، وكذلك في العديد من المناطق المركزية الأخرى، وخاصة بالقرب من مبنى الجمعية الوطنية، ومنطقة Champ de Mars، وقرب مجلس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا تحظر تظاهرات “السترات الصفراء” وسط باريس ليلة رأس السنة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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