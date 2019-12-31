2019/12/31 | 11:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. مشيعون شهداء الحشد الشعبي يقومون بنصب الخيم امام السفارة الأمريكية في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/31 | 11:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مشيعون شهداء الحشد الشعبي يقومون بنصب الخيم امام السفارة الأمريكية في بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مشيعون شهداء الحشد الشعبي يقومون بنصب الخيم امام السفارة الأمريكية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).