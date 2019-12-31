العراق يرعب واشنطن وهروب جماعي للأمريكان من بلاد الرافدين

2019/12/31 | 11:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - خاص

بعد ان طالت يد الغدر والخيانة كوكبة من قوات الحشد الشعبي المرابطة في منطقة القائم بمحافظة الانبار عن طريق القصف الامريكي لمقار

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