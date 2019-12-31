الكشف عن مرشح جديد لرئاسة الوزراء

2019/12/31 | 11:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشف مصدر سياسي، اليوم الاثنين، عن ترشيح رئيس منتدى اعمار العراق ماجد علاوي الساعدي لمنصب رئاسة الوزراء من قبل بعض الكتل السياسية.وقال المصدر، لـ"كلكامش برس" إن "هناك توافقاً بين الكتل السياسية على ترشيح البروفيسور، ماجد علاوي الساعدي، الذي يحمل شهادات عليا عدة"، مشيرا إلى أن "بعض الكتل السياسية رشحت الساعدي على اعتبار انه لا ينتمي الى اي حزب سياسي ولا ينحسب على أي جهة كانت طائفية او سياسية فضلاً عن عدم امتلاكه اي ارتباطات خارجية".وأضاف المصدر، ان "الساعدي يدعم التحضير والاستعداد لانتخابات مبكرة وحسب قانون الانتخابات الجديد الذي يضمن العدالة ويحقق طموح المتظاهرين وبأشراف المؤسسة القضائية ومنظمات المجتمع المدني الرصينة ومنظمات الامم المتحدة المعنية والاتحاد الاوروبي وذلك لضمان الشفافية والمقبولية المحلية والدولية لتكون مشروع حقيقي لبناء الدولة العراقية من برلمان وحكومة منتخبة وديمقراطية تتناسب مع تضحيات ومعانات الشعب العراقي".وأشار المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه الى ان "الساعدي يؤكد على أهمية اشراك المتظاهرين وتطمينهم بجدية الحكومة على العمل معهم لتحقيق مطالبهم المشروعة من وظائف وخدمات وتعليم وعدالة اجتماعية وضرورة بسط الامن وحصر السلاح بيد الدولة وعودة الاستقرار لافساح الفرصة للحكومة بتنفيذ وعودها من خلال تفعيل الاستثمار الانتاجي وتشغيل المصانع والمنشأت المتوقفة".

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