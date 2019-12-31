2019/12/31 | 11:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الثلاثاء، صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين محليين في محافظتي الديوانية والمثنى.وذكر بيان للنزاهة تلقت وكالة صدى الاعلام، ان “قاضي تحقيق النزاهة في محافظة النجف الأشرف، أصدر أمر استقدام بحق محافظ الديوانية السابق وأحد أعضاء مجلس المحافظة على خلفية الشكوى المقدمة بحقهما المتضمنة منع المشتكي من ممارسة عمله الرقابي بصفته عضوا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة: صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين محليين في الديوانية والمثنى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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