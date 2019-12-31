هوك: الولايات المتحدة بعثت برسالة قوية إلى طهران عبر ضرب أحد أذرعها في العراق

2019/12/31 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران، براين هوك، إن الولايات المتحدة بعثت برسالة قوية إلى طهران عبر ضرب أحد أذرعها في غارات استهدفت كتائب حزب الله على الحدود العراقية السورية.

واكد هوك، أن الغارات لم تكن مفاجئة، فالرئيس الاميركي دونالد ترمب، أوضح العام الماضي بأن واشنطن لن تتسامح مع أية هجمات على قواتها، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أحد عشر هجوما على منشآت عراقية تستضيف قوات للتحالف الدولي خلال الشهرين المنصرمين، مبينا أن تواجد القوات الأميركية في العراق جاء بناء على دعوة من الحكومة العراقية لضمان دحر داعش الارهابي، وهذه مصلحة يتقاسمها العراق مع الولايات المتحدة.

وأضاف هوك، أن إيران تريد أن تقود سياسة توسعية لتسيطر على الشرق الأوسط وما بعده، داعيا البرلمان العراقي إلى أن يقلق بشأن طموح إيران في السيطرة على العراق.

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