شاطئ دجلة على موعد مع مباراة جماهيرية تجمع المنتخب الوطني مع فريق ساحة التحرير

2019/12/31 | 12:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تستعد ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، لإقامة مباراة تُخلد شهداء التظاهرات بين المنتخب الوطني لكرة القدم ومنتخب ساحة التحرير.وتقام المباراة اليوم على شاطئ دجلة بالقرب من جسر الجمهورية في الساعة الثانية ظهرًا، وسط استعداد جماهيري كبير.

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