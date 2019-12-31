تصعيد من نوع اخر.. الحشد يشيع شهدائه امام السفارة الاميركية في بغداد بحضور قيادات رفيعة

2019/12/31 | 12:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شيع المئات من انصار الحشد الشعبي ،اليوم الثلاثاء، شهدائه الذين قتلوا بالضربة الاميركية بالانبار امام مقر السفارة الاميركية في بغداد.ورفعت اعلام الحشد الشعبي وهتافات مؤيدة له امام مبنى السفارة الاميركية، في اشارة الى رفضهم للسياسية الاميركية.الخضراء مفتوحة امام الحشد وبالرغم من اغلاق المنطقة الخضراء امام المدنيين وخصوصاً الشارع المؤدي […]

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