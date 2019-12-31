أنصار الحشد يقتحمون الخضراء ويطوقون السفارة الأمريكية

2019/12/31 | 12:02 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- تجمع العشرات ممن خرجوا لتشييع ضحايا الضربة الأمريكية على الحشد الشعبي في بلدة القائم، أمام السفارة الأمريكية بعد أن دخلوا المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد مرددين هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وحمل المشيعون نحو 25 نعشاً لأفراد كتائب حزب الله العراقية المقربة من إيران كانوا قد قتلوا في القصف الجوي الأمريكي الذي استهدف مقراً للكتائب في البلدة الواقعة على الحدود العراقية السورية.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24 إن العشرات من "أنصار الحشد الشعبي" قد اقتحموا المنطقة الخضراء دون أن تعترضهم قوات الأمن.

وليس من الواضح ما إذا كان المتظاهرون سيقتحمون السفارة أم لا.

وهتف المتظاهرون بعبارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل ومنها "كلا كلا أمريكا..



كلا كلا إسرائيل" وهي ذات الشعارات التي يرددها الإيرانيون.

وشهدت شوارع بغداد ازدحامات خانقة بسبب مراسم التشييع.

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى السفارة الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة.

وذكرت محطات تلفزة موالية لطهران أن المشيعين يعتزمون "نصب خيام اعتصام" للضغط باتجاه إخراج القوات الأمريكية من العراق.

وشاهد مراسلون أشخاصاً بينما كانوا يعدون لنصب خيام أمام السفارة الأمريكية.

كان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد ندد بالضربات الأمريكية، ووصفه بأنه "اعتداء آثم ومرفوض وستكون له تبعات خطيرة".

وتقول الحكومة العراقية إن الضربات الأمريكية ستدفع بغداد إلى مراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.





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