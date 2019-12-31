فرنسا تحظر تظاهرات

2019/12/31 | 12:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة باريس، الثلاثاء، حظر تظاهرات "السترات الصفراء" في جادة الشانزليزيه وسط العاصمة باريس، ليلة رأس السنة.

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