فيديو.. سيدة عراقية تصل قبر صفاء السراي بعد تعرضه للإساءة من شخص مجهول

2019/12/31 | 12:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وصلت سيدة عراقية، إلى قبر شهيد التظاهرات العراقية، صفاء السراي، بعد أن لوثه أحد الأشخاص المجهولين، ظهر في مقطع فيديو مما أثار الموقف غضب العراقيين.مجهول يلوث القبر ظهر شخص في شريط مسجل، يبدو عليه، مراهقًا وهو يدهس بقدمه على قبر الشهيد صفاء السراي، وقبر والدته ثنوة، مما أثار […]

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