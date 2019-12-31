الأتراك قادمون..!!

2019/12/31 | 12:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب صحفي عراقي كنت منذ الثمانينات من المتابعين لمجلة (المجلة) الإسبوعية الأنيقة والمثيرة للانتباه ، والتي غزت سوق الصحافة أنذاك، وكانت تصدر من لندن لحساب المملكة العربية السعودية، ويديرها صحفيون لبنانيون على درجة عالية من الحرفية والمهنية، وتحظى بإهتمام عربي ودولي واسع منقطع النظير!! وفي منتصف الثمانينات ، لفت انتباهي مانشيت بارز ، […]

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