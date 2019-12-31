نائب: إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الأمريكان ستكون أولى مهام البرلمان بالعام الجديد

2019/12/31 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

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سلام الشمري : التصويت على الغاء الاتفاقية الامنية المشؤومة اولى مهام البرلمان بالعام الجديد

يتبع.



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