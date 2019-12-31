آلاف العراقيين يحتشدون أمام السفارة الاميركية في بغداد

2019/12/31 | 12:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحتشد آلاف العراقيين أمام السفارة الاميركية في بغداد، خلال تشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏استشهدوا نتيجة الاعتداء الامريكي، مطالبين بطرد القوات الام...

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