الدوري الانكليزي يبدأ العام الجديد بمواجهة من العيار الثقيل

2019/12/31 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ الدوري الإنجليزي لكرة القدم العام الجديد، بمواجهة بين الغريمين آرسنال ومانشستر يونايتد في الجولة 21، فيما يبدو ليفربول مرشحاً ًللسير خطوة إضافية نحو لقب

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