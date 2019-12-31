الان.. صلاة الجماعة من امام السفارة الامريكية

2019/12/31 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

افاد مراسلنا في بغداد اليوم الثلاثاء، قيام المشيعين لشهداء الحشد الشعبي بأداء صلاة الجماعة من امام مبنى السفارة الامريكية الغاشمة في العاصمة.

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