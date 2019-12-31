الثقافة تعلن تعيين ٤٠٠ شخص من خريجي الاثار

2019/12/31 | 12:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الامير الحمداني، اليوم الثلاثاء، عن تعيين نحو ٤٠٠ من خريجات وخريجي قسم الآثار من مختلف أنحاء البلاد في الهيئة العامة للآثار والتراث، مشيراً الى انهم دخلوا تدريباً مكثفاً في صيانة وتأهيل الاثار.

وقال الحمداني في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "تعيين حوالي ٤٠٠ من خريجي الآثار من مختلف المحافظات العراقية للعمل في الهيئة العامة للآثار والتراث يندرج في إطار تنشئة جيل جديد من الاثاريين".

وأضاف، ان "هذه الخطوة سيعقبها الاستعداد للبدء بمشاريع ميدانية في مجالات الكشف والتنقيب عن الآثار وفي توثيق وتأهيل وصيانة الآثار والعمل في المتاحف"، مبينا ان "المعينين الجدد جرى تدريبهم وتأهيلهم لمدة شهر في هيئة الآثار".

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